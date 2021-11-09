Минюст внес в список экстремистских материалов советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»

Картину сняли в 1973 году, она доступна в сети. На сайте ведомства говорится, что лента признана экстремистской по решению Сыктывкарского городского суда, которое было вынесено в июле этого года. В списке экстремистских материалов более 5 200 названий.
2021-11-09T01:06:50+03:00
2021-11-09T01:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...