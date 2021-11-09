В Роскомнадзоре изучают возможные ограничения отношении онлайн-кинотеатров

Как пишет газета «Ведомости», им могут запретить показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Идею обсуждали на заседании общественного совета при ведомстве. Завтра с предложениями о регулировании онлайн-кинотеатров глава Роскомнадзора Андрей Липов, как ожидается, выступит в Общественной палате.