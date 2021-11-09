В Роскомнадзоре изучают возможные ограничения отношении онлайн-кинотеатров

Как пишет газета «Ведомости», им могут запретить показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Идею обсуждали на заседании общественного совета при ведомстве. Завтра с предложениями о регулировании онлайн-кинотеатров глава Роскомнадзора Андрей Липов, как ожидается, выступит в Общественной палате.
2021-11-09T01:06:05+03:00
2021-11-09T01:06:19+03:00
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01:06, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...