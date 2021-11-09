США заочно предъявили обвинения в кибератаках россиянину Евгению Полянину

ФБР полагает, что он получил с помощью вируса-вымогателя 13 миллионов долларов, половину из которых удалось вернуть. В ведомстве считают, что хакер связан с группировкой REvil и скрывается в России, предположительно в Барнауле. За информацию о лидерах REvil американский Госдепартамент объявил награду в 10 миллионов долларов. Власти США полагают, что эта группировка причастна к атаке на компанию Kaseya, которая выпускает программное обеспечение.

