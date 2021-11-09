Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга

В указе говорится, что руководитель предприятия, где создали вакцину от коронавируса «Спутник», отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Тем же указом награждены орденом Пирогова пять медиков из Подмосковья, Архангельской области и Ростова-на-Дону за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

