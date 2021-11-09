Россия сегодня возобновляет авиасообщение с 9 странами, в том числе с Таиландом, Словенией, Тунисом и Багамами

В этих четырех государствах для вакцинированных туристов, в том числе привитых «Спутником», нет обязательного карантина. Разрешены с этого дня также полеты в Швецию, Норвегию, Нидерланды и Иран, но въезд для туристов в эти страны закрыт, передает ТАСС. Кроме того, теперь можно летать в Оман.

Россия прервала международное авиасообщение весной прошлого года из-за пандемии. К настоящему моменту разрешены полеты в 62 страны.

