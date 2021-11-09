В Подмосковье начались массовые проверки мест проживания мигрантов

Таким образом власти реагируют на участившиеся массовые драки с участием приезжих.

Министерство внутренних дел Московской области намерено проверить все дома жилого сектора, чтобы установить официальные и неофициальные места компактного проживания мигрантов. Об этом глава регионального ведомства Виктор Пауков рассказал в эфире телеканала «360». Он отметил, что подобные проверки уже прошли в одном из городских округов. Они показали, что пять из семи хостелов работали незаконно. Из указанных общежитий, в которых, по словам полицейского, не ведётся ни учёт оплаты, ни учёт заселившихся, было доставлено больше тысячи человек. Пауков добавил, что в двух комнатах нашли экстремистскую литературу, и что, как правило, в таких местах проживают «лица азиатской национальности, из Закавказья».

Как уточняет интернет-издание Readovka, одновременно с этим такие проверки прошли и в Новой Москве.

Последняя крупная драка мигрантов в регионе произошла в ночь на воскресенье в Домодедово. В ней, по данным полиции, участвовало порядка двадцати человек.