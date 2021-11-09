Глава европейской дипломатии отправится в тур по странам, откуда мигранты бегут в ЕС через Белоруссию

Поездка Жозепа Борреля запланирована на ближайшие дни. Он должен будет убедить местные власти пресечь поток беженцев, сообщила глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен также призвала страны ЕС согласовать расширение санкций против Минска и введение ограничений в отношении авиакомпаний третьих стран. Европа собирается запросить помощь ООН в репатриации мигрантов.

Накануне резко обострилась ситуация на белорусско-польской границе, куда, по некоторым оценкам, пришли тысячи беженцев. Они пытались пробиться на территорию Польши и сломали ограждение, однако были остановлены польскими пограничниками. Судя по кадрам в соцсетях, беженцы разбили лагерь в лесу.

Польские пограничники объявили, что с сегодняшнего дня закрывают один из автодорожных переходов.

