Адвоката Ивана Павлова и его команду объявили иностранными агентами

Всего в перечне министерства юстиции оказались пять юристов из объединения «Команда 29», которое было распущено еще этим летом. Павлов – адвокат журналиста Ивана Сафронова – в своем телеграм-канале назвал решение властей стремлением защититься «от гласности и иронии».

Этой весной против Павлова возбудили уголовное дело, связанное с разглашением информации по делу журналиста Ивана Сафронова. Претензии были связаны с тем, что юрист передал газете Ведомости постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого и рассказал об анонимном секретном свидетеле. В сентябре Павлов уехал из страны и сообщил, что его объявили в розыск.

В реестр незарегистрированных организаций-иностранных агентов накануне также включили движение «Российская ЛГБТ-сеть».