Французские епископы передадут свое имущество в фонд помощи несовершеннолетним жертвам сексуального насилия

По данным телеканала ВFМ, он будет пополняться по мере необходимости за счет продажи движимого и недвижимого имущества, которым располагает конференция католических священников. Рассматривать обращение жертв сексуального насилия будет специальная инстанция.

Месяц назад во Франции был опубликован доклад, согласно которому более 200 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями Католической церкви. Речь идет о случаях, произошедших с середины прошлого века до нынешнего времени.

