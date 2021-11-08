Актер Талашко, сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» уволился из вуза после обвинения в домогательствах

Актер Владимир Талашко, сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» уволился из вуза после обвинения в домогательствах. Он преподавал в киевском Национальном университете театра, кино и телевидения. Об уходе Талашко написала в Facebook актриса Виктория Муштей. При этом, по ее словам, университетская группа, призванная заниматься расследованием домогательств, пытается замять ситуацию.

В начале августа были опубликованы несколько историй девушек, обвиняющих актера. 75-летний Талашко утверждает, что никогда не делал того, что ему приписывают.