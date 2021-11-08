Подмосковная полиция намерена проверить все жилые дома, чтобы найти нелегальные хостелы

Поводом, как передает телеканал 360, стали массовые драки в которых, по сообщениям журналистов, участвуют мигранты.

Начальник регионального управления ведомства Виктор Пауков сказал, что в одном из крупных городов такая проверка уже прошла – сотрудники МВД обнаружили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. Глава Подмосковья предложил полицейским также проверить места, на которые традиционно жалуются жители.