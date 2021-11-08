Поводом, как передает телеканал 360, стали массовые драки в которых, по сообщениям журналистов, участвуют мигранты.
Начальник регионального управления ведомства Виктор Пауков сказал, что в одном из крупных городов такая проверка уже прошла – сотрудники МВД обнаружили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. Глава Подмосковья предложил полицейским также проверить места, на которые традиционно жалуются жители.
Подмосковная полиция намерена проверить все жилые дома, чтобы найти нелегальные хостелы
Поводом, как передает телеканал 360, стали массовые драки в которых, по сообщениям журналистов, участвуют мигранты.