Неделя моды в Москве вновь отменена из-за пандемии

Мероприятие должно было проходить в Гостином дворе с завтрашнего дня и до воскресенья. Новые даты организаторы не назвали, — сообщает агентство ТАСС.

Moscow Fashion Week планировали запуск в этом году в новом формате. Последняя Неделя моды прошла в 2019, ее открытие состоялось в столичном метро. Тогда модели дефилировали прямо по платформе станции Деловой Центр.

