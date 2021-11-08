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22:32, 08 ноября 2021

Дональд Трамп планирует через год объявить о том, будет ли он претендовать на пост президента

В интервью телеканалу Фокс Ньюз политик сказал, что сделает это после промежуточных выборов в Конгресс, которые назначены на следующий ноябрь. При этом Трамп оговорился, что это не означает, что он наверняка будет выдвигать свою кандидатуру.
Трамп объясняет свое поражение на прошедших выборах тем, что результаты были подтасованы, а саму кампанию он называет самой позорной и коррумпированной в истории.



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