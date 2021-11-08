Заключенные устроили беспорядки на территории тюрьмы, куда перевели Михаила Саакашвили

Как передают грузинские СМИ, со стороны корпусов, прилегающих к лечебному учреждению, куда отправили бывшего президента, слышен шум и нецензурная брань в адрес политика, в камерах гаснет и снова включается свет. В дворе тюрьмы установили водомет.

Ранее сторонники экс-главы государства устроили митинг в его поддержку в центре Тбилиси. Изначально они планировали выйти на улицы с требованием перевести Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, в гражданскую клинику. Однако за несколько часов до начала демонстрации стало известно, что его отправили в тюремную больницу