Информационное агентство «Россия сегодня» перестало называть Талибан запрещенной организацией

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Александр Ющенко считает, что закон должен быть одинаковым для всех СМИ. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Агентство РИА Новости и RT перестали называть организацию «Талибан*» запрещенной. В материалах РИА Новости теперь помечают их как «организацию, находящуюся под санкциями ООН за террористическую деятельность».

«Есть Роскомнадзор, который должен следить за решением Верховного суда. Если мы принимаем политическое движение «Талибан», которое представляет сегодня Афганистан, как реальную политическую силу, с которой ведутся переговоры, то в таком случае как-то надо определить юридические нормы взаимоотношений, потому что в данном случае пока решение Верховного суда — СМИ должны называть «Талибан» террористической организацией, запрещенной на территории России. Закон он не избирательный, когда кому-то нравится, а кому-то нет — это не вопрос личной симпатии или антипатии. Просто есть закон, который мы должны исполнять», — сказал А.Ющенко.

Депутат добавил, что если политически принимается решение о том, что «Талибан» является организацией, находящейся под санкциями ООН, то и закон нужно привести в норму для всех остальных СМИ.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.