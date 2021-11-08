Толпа мигрантов продолжает попытки перебраться через польско-белорусскую границу

Ранее в этой зоне прозвучали выстрелы.

Замминистра внутренних дел Польши Блажей Побожий назвал сложившуюся ситуацию наиболее сложным моментом с начала миграционного кризиса. По его словам, этот час станет самым значительным вызовом для служб, правительства и политиков республики. Он отметил, что непосредственно на пограничной линии находятся от нескольких сот до, возможно, нескольких тысяч мигрантов. Среди них, по данным польской полиции, есть группа молодых мужчин в возрасте до тридцати лет, которая пытается штурмовать границу.

В социальных сетях появились видео с места событий. На них заметно, как некоторые люди из толпы мигрантов ломают пограничные ограждения, иногда с помощью брёвен и лопат. В ответ люди в шлемах и бронежилетов пытаются отогнать мигрантов от колючей проволоки, распыляя на них что-то из баллончиков. Также на одной из записей видно, что на белорусской стороне, за толпой, которая пытается прорваться в Польшу, стоят несколько военных с автоматами.

Помимо этого, ТАСС сообщает, что этим вечером в пограничной зоне были слышны звуки стрельбы. В белорусском погранкомитете сказали агентству, что они раздаются с польской стороны.

Ранее представители польских властей обвиняли белорусских чиновников в том, что они искусственно создают кризис с мигрантами на границе. Руководитель республики Александр Лукашенко в свою очередь утверждал, что из-за санкций Запада у страны нет ни денег, ни сил сдерживать поток желающих попасть в Европу.