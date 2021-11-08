Адвоката Ивана Павлова и его команду объявили иностранными агентами

Всего в перечне министерства юстиции оказались пять юристов из объединения «Команда 29», которое было распущено еще этим летом. Павлов – адвокат журналиста Ивана Сафронова – в своем телеграм-канале назвал решение властей стремлением защититься «от гласности и иронии».

Вместе с тем был обновлен и реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В него добавили движение «Российская ЛГБТ-сеть».

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обратил внимание на то, что некоторое время список тех, кого Минюст признал иностранными агентами, не расширяется. По мнению Виноградова, в определенной степени власти достигло своей цели в запугивании людей.

По мнению Виноградова, у тех, кто признает всех подряд иностранными агентами, наверняка есть желание показать свою активность, но, с другой стороны, у обывателей также возрастает понимание абсурдности ситуации