Для адвоката Валерии Ветошкиной внесение ее в список иноагентов стало полной неожиданностью

Адвокат Валерия Ветошкина* в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что для нее внесение в список иностранных агентов стало полной неожиданностью.

«Я прекрасно понимаю теперь тех, уже имеющихся иностранных агентов, которые говорят, что это плашка знак качества, потому что это все смешно и забавно ровно до тех пор, пока это не касается тебя. В этот момент становится не очень смешно, но я буду верить, что это сделано из-за моей достаточно хорошей адвокатской работы, может быть по делу ФБК*, я не знаю. Более того, я не получаю иностранного финансирования, и мне будет очень интересно посмотреть, какие документы принесет Минюст в суд, чтобы доказать, что я выполняю функции иноагента. Для меня это было полной неожиданностью», — сказал адвокат.

В.Ветошкина добавила, что она и Иван Павлов* стали первыми в списке адвокатов, которых признали иностранными агентами. Теперь, по её словам, необходимо будет маркировать все документы, направляемые в государственные органы.

Ранее Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян — это Максим Заговора*, Валерия Ветошкина, Елена Скворцова* и Максим Оленичев*. Ранее «Команду 29», объединение юристов, защищавших подозреваемых в государственной измене и шпионаже, признали нежелательной организацией.

* Валерия Ветошкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России. Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом. Максим Заговора - физлицо, признанное иностранным агентом. Елена Скворцова - физлицо, признанное иностранным агентом. Максим Оленичев - физлицо, признанное иностранным агентом.