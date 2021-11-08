США ввели санкции в отношении россиянина и украинца, обвиняемых в киберпреступлениях

Группировке REvil, участниками которой их называют, вменяют хищение более 200 миллионов долларов в криптовалюте. Ее жертвами стали 10 неназванных компаний. Украинца Ярослава Васинского ранее задержали в Польше. США потребовали его экстрадиции. Россиянин Евгений Полянин находится на свободе. Госдепартамент предлагает 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождению руководителей хакерской группировки.