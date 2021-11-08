Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила три триллиона долларов

По данным сервиса CoinGecko, с конца прошлого года этот показатель вырос примерно в четыре раза. Сайт отслеживает 10 с половиной тысяч видов криптовалют.

Показателей в один два триллиона соответственно, рынок достиг в январе и апреле этого года. Как отмечает газета «Коммерсантъ», в отличие от капитализации публичных компаний, капитализация криптовалют – оценочная величина и не учитывает, что некоторые активы утеряны вместе с устройствами и не доступны для торгов.