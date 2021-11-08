Газета РБК пишет, что мощность предприятия превысит 100 тысяч тонн в год. Это вдвое больше чем у существующих и планируемых к запуску подобных заводов в России. Из пластиковой тары и упаковки хотят производить гранулы, которые можно будет снова использовать для изготовления бутылок, упаковки и детских игрушек.
В проект планируют вложить больше 10 миллиардов рублей.
Дочерняя компания Ростеха планирует построить самый крупный в стране завод по переработке пластика
Газета РБК пишет, что мощность предприятия превысит 100 тысяч тонн в год. Это вдвое больше чем у существующих и планируемых к запуску подобных заводов в России. Из пластиковой тары и упаковки хотят производить гранулы, которые можно будет снова использовать для изготовления бутылок, упаковки и детских игрушек.