Дочерняя компания Ростеха планирует построить самый крупный в стране завод по переработке пластика

Газета РБК пишет, что мощность предприятия превысит 100 тысяч тонн в год. Это вдвое больше чем у существующих и планируемых к запуску подобных заводов в России. Из пластиковой тары и упаковки хотят производить гранулы, которые можно будет снова использовать для изготовления бутылок, упаковки и детских игрушек.

В проект планируют вложить больше 10 миллиардов рублей.

