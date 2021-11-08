Информационное агентство «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан* запрещенной в России организацией. Об этом сообщает проект Ксении Собчак «Осторожно: новости».
На сайте агентства РИА Новости сегодня действительно используется другая формулировка: «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Такое же описание Талибана в одной из публикаций дает телеканал RТ.
В конце октября Владимир Путин сказал, что страна будет двигаться в направлении исключения Талибана из списка террористов, но в первую очередь, по его словам, это должен сделать Совбез ООН.
При этом закон обязывает СМИ указывать на ликвидацию или запрет деятельности организаций, признанных террористическими.
ИА «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан запрещенной в РФ организацией
Информационное агентство «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан* запрещенной в России организацией. Об этом сообщает проект Ксении Собчак «Осторожно: новости».