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21:03, 08 ноября 2021

ИА «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан запрещенной в РФ организацией

Информационное агентство «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан* запрещенной в России организацией. Об этом сообщает проект Ксении Собчак «Осторожно: новости».
На сайте агентства РИА Новости сегодня действительно используется другая формулировка: «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Такое же описание Талибана в одной из публикаций дает телеканал RТ.
В конце октября Владимир Путин сказал, что страна будет двигаться в направлении исключения Талибана из списка террористов, но в первую очередь, по его словам, это должен сделать Совбез ООН.
При этом закон обязывает СМИ указывать на ликвидацию или запрет деятельности организаций, признанных террористическими.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.


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