ИА «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан запрещенной в РФ организацией

Информационное агентство «Россия сегодня», по некоторым данным, потребовало от сотрудников не называть Талибан* запрещенной в России организацией. Об этом сообщает проект Ксении Собчак «Осторожно: новости».

На сайте агентства РИА Новости сегодня действительно используется другая формулировка: «организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Такое же описание Талибана в одной из публикаций дает телеканал RТ.

В конце октября Владимир Путин сказал, что страна будет двигаться в направлении исключения Талибана из списка террористов, но в первую очередь, по его словам, это должен сделать Совбез ООН.

При этом закон обязывает СМИ указывать на ликвидацию или запрет деятельности организаций, признанных террористическими.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.