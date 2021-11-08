Белорусские пограничники сообщают о стрельбе с польской стороны

Она раздается возле ограждения, где собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. При этом не уточняется, ведут ли стрельбу в воздух, или на поражение.

Судя по кадрам, которые публикуют сегодня в социальных сетях, мигранты повалили ограждение на границе, однако не перешли на польскую сторону, где сосредоточены вооруженные отряды. Беженцы разбили палаточный лагерь и жгут костры.

