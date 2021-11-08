Минюст объявил иноагентами адвоката Ивана Павлова и других сотрудников «Команды 29»

Об этом говорится на сайте ведомства. Всего сегодня в список «иноагентов» включены пять человек.

Это Максим Заговора*, Валерия Ветошкина*, Елена Скворцова* и Максим Оленичев*. Ранее «Команду 29», объединение юристов, защищавших подозреваемых в государственной измене и шпионаже, признали нежелательной организацией.

Этой весной против Павлова возбудили уголовное дело, связанное с разглашением информации по делу журналиста Ивана Сафронова. Претензии были связаны с тем, что защитник передал газете Ведомости постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и рассказал об анонимном секретном свидетеле. В сентябре Павлов уехал из страны и сообщил, что его объявили в розыск.

Одновременно с этим министерство юстиции добавило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».

* Максим Заговора - физлицо, признанное иностранным агентом. Валерия Ветошкина - физлицо, признанное иностранным агентом. Елена Скворцова - физлицо, признанное иностранным агентом. Максим Оленичев - физлицо, признанное иностранным агентом.