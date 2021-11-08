Российские международные резервы обновили исторический максимум

За последнюю неделю октября они увеличились на полтора миллиарда долларов, превысив 620 миллиардов, — это следует из данных Центробанка. Рост преимущественно объясняют операциями по покупке иностранной валюты.

Международные резервы это высоколиквидные зарубежные активы в распоряжении Банка России и правительства.

