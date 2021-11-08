В школах Воронежской области для учеников и педагогов вводят масочный режим

Местные власти объясняют это необходимостью адаптации после завершения двухнедельных каникул и массового выхода на очное обучение. Как сообщает агентство ТАСС, все общеобразовательные учреждения региона обязаны организовать измерение температуры на входе в здание, а также максимально разграничить передвижение обучающихся по времени и маршрутам.

Кроме того, в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов для посещения общественных мест.