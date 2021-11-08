Совладельца бренда «Б.Ю. Александров» заочно арестовал суд в Москве

Юрия Изачика обвиняют в принуждении к совершению сделки или отказу от нее. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. В прошлом месяце его объявили в международный розыск.

После смерти бизнес-партнера Бориса Александрова в прошлом году Изачик передал большую часть своей доли в компании пяти топ-менеджерам. Позже он через суд требовал расторгнуть договор, настаивая, что в момент подписания был в тяжелом психическом состоянии, а ответчики ввели его в заблуждение.