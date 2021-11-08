Компании Google и Telegram снова оштрафовали за отказ удалить запрещенные данные

Как сообщает пресс-служба московских судов, поисковик получил штраф на сумму 2 миллиона, а мессенджер – 4 миллиона. К концу октября, когда Google оплатила все штрафы, решения о которых вступили в силу, их общая сумма уже превысила 30 миллионов.

Интернет-компании начали регулярно штрафовать с начала этого года. Первые протоколы были связаны с призывами к участию в акциях в поддержку Навального. Позже штрафы выписывали из-за информации о наркотиках, суициде и детской порнографии.