США воссоздают европейское командование, которое в годы «холодной войны» отвечало за ракеты средней дальности

Оно будет базироваться в немецком городе Майнц-Кастель, неподалеку от штаба армии США. Подразделение должно будет планировать и координировать использование межвидовых огневых систем поражения. Новую часть оснастят , в том числе, ранее запрещенными наземными ракетами средней дальности.