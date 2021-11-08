США воссоздают европейское командование, которое в годы «холодной войны» отвечало за ракеты средней дальности

Оно будет базироваться в немецком городе Майнц-Кастель, неподалеку от штаба армии США. Подразделение должно будет планировать и координировать использование межвидовых огневых систем поражения. Новую часть оснастят , в том числе, ранее запрещенными наземными ракетами средней дальности.
2021-11-08T20:02:50+03:00
2021-11-08T20:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 08 ноября 2021
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