Польша срочно стягивает два пехотных батальона резервистов к белорусской границе

В Twitter Сил территориальной обороны опубликована карта, из которой следует, что резервистам из нескольких воеводств на востоке страны нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов.

Сегодня на границе со стороны Белоруссии сконцентрировалась большая группа мигрантов. Они разломали часть забора, но пока не прорвались на территорию страны.

Немецкая пресса сегодня обвинила Лукашенко в том, что он продолжает поддерживать нелегальную миграцию, наращивая авиасообщение со странами Ближнего Востока. Речь в основном идет о рейсах из Стамбула, Дамаска и Дубая. В Литве на этом фоне призвали внести белорусские аэропорты в список санкционных объектов.

