Министерство просвещения предложило приравнять нападения на школы к терактам

Вторая инициатива, о которой сказала глава Департамента по госполитике в сфере защиты прав детей, это организация специального контроля всех школьных инцидентов, — ее слова приводит агентство РИА Новости.

В России в последнее время участились случаи стрельбы в учебных заведениях. Последний, третий подобный инцидент за год произошел в октябре, в сельской школе в Пермском крае. Тогда никто не пострадал.

