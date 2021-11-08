Нидерландский суд отложил слушания по делу о крушении рейса МН-17 до 8 декабря

В этот день планируется обсудить вопрос компенсаций семьям погибших и определиться с дальнейшими планами, в том числе назначить дату, когда прокуратура сможет зачитать обвинительный акт, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председательствующего судью.

Пассажирский Боинг малазийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. На его борту было почти 300 человек. Все они погибли.

Фигуранты дела — экс-глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных. Следствие считает, что они занимались доставкой зенитной установки Бук на Украину с территории России.