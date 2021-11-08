В Тбилиси сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили вышли на митинг

Как сообщает агентство ТАСС, движение автомобилей на площади Свободы и смежных улицах перекрыто. Полиция взяла под усиленный контроль здание парламента и Дом правительства, которые расположены неподалеку. К месту событий стянуты водометы.

Ранее митингующие планировали выйти на улицы с требованием перевести Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, в гражданскую клинику. Однако за несколько часов до начала демонстрации стало известно, что его отправили в тюремную больницу

