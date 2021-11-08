Более 45 миллионов человек в мире, по подсчетам ООН, находятся на грани голода

Двумя годами раньше эта цифра была почти в два раза меньше, сообщает пресс-служба Всемирной продовольственной программы. Причиной бедственного положения стали конфликты, изменение климата и пандемия. По данным ООН, в более чем 40 странах мира люди вынуждены меньше есть или кормить не всех членов семьи, а в некоторых случаях людям приходится употреблять в пищу саранчу, листву и кактусы.
2021-11-08T19:05:34+03:00
2021-11-08T19:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 08 ноября 2021
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