Более 45 миллионов человек в мире, по подсчетам ООН, находятся на грани голода

Двумя годами раньше эта цифра была почти в два раза меньше, сообщает пресс-служба Всемирной продовольственной программы. Причиной бедственного положения стали конфликты, изменение климата и пандемия. По данным ООН, в более чем 40 странах мира люди вынуждены меньше есть или кормить не всех членов семьи, а в некоторых случаях людям приходится употреблять в пищу саранчу, листву и кактусы.