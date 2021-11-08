На суде прокуратура запросила для лидеров ингушского протеста от 7,5 до 9 лет лишения свободы

На сегодняшних прениях сторон в Кисловодском городском суде прокуратура запросила для лидеров ингушского протеста от 7,5 до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

«Сегодня начались прения сторон по этому делу в Кисловодском городском суде. И гособвинение, выступая сегодня, запросило такого рода сроки — от 7,5 до 9 лет», — рассказал он.

По словам К.Ахильгова, Маслагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву и Мусу Мальсагову прокурор потребовал приговорить к девяти годам колонии. Для Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева обвнинение запросило по восемь лет лишения свободы, для Зарифы Саутиевой — семь с половиной.

«Обвиняют их в создании экстремистского сообщества, в совершении преступления экстремистской направленности, в частности — организации применения насилия в отношении представителя власти при митинге 28 марта 2019 года. Им же вменяют создание некоммерческой организации с целью осуществления противоправной деятельности. И отдельно Барахоева обвиняют в том, что он не исполнил свои обязанности по подаче уведомления о наличие второго гражданства. Собрали весь букет, который был возможен», — отметил адвокат.

Ранее правозащитный центр «Мемориал*» признал фигурантов «ингушского дела» политическими заключенными.

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