Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси

Самочувствие бывшего главы государства Михаила Саакашвили ухудшилось. Из-за этого грузинские власти приняли решение перевезти его из тюрьмы города Рустави в Тбилиси, где расположена больница для заключенных. Об этом сообщило министерство юстиции Грузии. Каким именно способом его вывезли, не уточняется. При этом ранее мать Саакашвили, приехавшая в тюрьму ради встречи с сыном, увидела, как оттуда уезжают две бронированные машины, а в небе пролетает вертолет. Где находится политик, ей не ответили.

Михаил Саакашвили находился в тюрьме более месяца. Его задержали и доставили в место лишения свободы почти сразу после нелегального прибытия в Грузию осенью. Там он начал голодовку в знак протеста, которую не прекратил по сей день. Личный врач политика и его близкие требовали перевезти Саакашвили в гражданскую больницу из-за ухудшения состояния. По словам его матери, в тюремном госпитале нет необходимых условий.

Гражданская супруга бывшего президента Елизавета Ясько назвала больницу в Тбилиси самым опасным местом для Саакашвили, но не уточнила, что имеет в виду.

Михаил Саакашвили — фигурант сразу нескольких уголовных дел в Грузии. В последние дни возле тюрьмы, где он находился до недавнего времени, проходили митинги его сторонников. Собравшиеся требовали освободить политика.