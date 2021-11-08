Спецпредставитель США по Афганистану планирует приехать в Россию

Томас Уэст сделает это в рамках первой официальной поездки по Европе и Азии. Он написал в Twitter, что намерен обсудить дальнейшие пути касательно Афганистана с союзниками и партнерами и отметил, что мир должен действовать по этой проблеме сообща. В российском МИДе агентству РИА Новости сказали, что визит представителя США намечен на 15 ноября.

Ранее российский посол в Афганистане сказал, что в Москве заранее знали о том. Что правительственная армия не поддержит президента Ашрафа Гани, и что террористическое движение Талибан* мирно захватит Кабул. По словам дипломата, сейчас Россия удовлетворена уровнем безопасности своего посольства в Афганистане.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.