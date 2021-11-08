Гражданам России и Украины в США предъявят обвинения в кибервымогательстве

По данным телеканала CNN, речь идет о членах группировки Ривил. По данным журналистов, органы американской юстиции собираются объявить о конфискации 6 миллионов долларов, которые подозреваемые получили от своих жертв.

Украинец в прошлом месяце был арестован в Польше, о судьбе россиянина ничего не говорится.

