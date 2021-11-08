Беженцы разбили лагерь на белорусской стороне польско-белорусской границы

Судя по видео, снятому с вертолета, которое публикуют польские военные, нелегальные мигранты установили в лесу множество палаток и жгут костры. По данным Варшавы, на границе скопились от трех до четырех тысяч человек.

В Белоруссии отмечают, что ситуация крайне напряжена. Иностранцы, конечной целью маршрута которых является Евросоюз, пытаются пробиться на территорию Польши. Они начали разрушать заграждения. В ответ пограничники распылили слезоточивый газ.