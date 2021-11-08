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18:20, 08 ноября 2021

18 лет колонии за растление малолетних получил священник из Еврейской автономной области

За решёткой также окажется его помощник.

Вдобавок к лишению свободы Юрию Абрамову (он же иеромонах Спиридон) запретили заниматься педагогической деятельностью сообщили в региональной прокуратуре. В колонию должен отправиться и звонарь Сергей Моос. Его суд приговорил к 12 годам лишения свободы. На двоих, по данным следствия, у них более 50 случаев надругательств над несовершеннолетними. Большую часть преступлений, по материалам дела, они совершали вместе.

Абрамова и Мооса задержали два года назад по заявлению одной из жительниц села Амурзет Еврейской автономной области, где находится храм Святого пророка Илии, настоятелем которого был иеромонах Спиридон. Женщина попросила следователей проверить священнослужителя на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. Во время обыска, по словам источника агентства РИА Новости, силовики изъяли у Абрамова коллекцию, цитирую, «предметов далеко не духовного предназначения». Священник и его помощник работали с детьми на протяжении более чем 10 лет. Собеседник агентства добавил, что Абрамова судили по шести статьям уголовного кодекса, в том числе за «изготовление порнографии» и «половое сношение с несовершеннолетними», а его помощника Сергея Мооса по одной, «за насильственные действия сексуального характера», но сразу с пятью эпизодами. Оба, по данным СМИ признали свою вину лишь частично.

Ранее в Оренбургской области суд приговорил настоятеля одного их храмов к 13 годам колонии за спаивание и растление детей.


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