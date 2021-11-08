Телеканал «Дождь» подал иск на решение Министерства юстиции о признании иностранным агентом

Телеканал «Дождь*» подал иск в Замоскворецкий суд Москвы из-за признания иностранным агентом. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в эфире «Эха Москвы» выразил надежду на благоприятный исход.

«Мы направили сегодня иск в связи с включением «Дождя» в реестр СМИ иностранных агентов. Мы считаем включение «Дождя» в этот реестр необоснованным, и мы будем пользоваться теми легальными инструментами для того, чтобы добиться отмены этого решения», — сказал он.

Т.Дзядко добавил, что телеканал уложился в трехмесячный срок, когда можно обжаловать внесение в реестр иноагентов, а также добавил, что говорить о том, будет ли удовлетворен данный иск, пока рано.

«Насколько здесь можно быть оптимистом в том, что будет ли наш иск удовлетворен, мы понимаем, какова практика решений судов по этому вопросу, однако мне не хотелось бы здесь забегать вперед и делать какие-то прогнозы.

Мы убеждены, что наше включение в реестр иностранных агентов противоречит всем допустим нормам, а главное здравому смыслу, поэтому понимая весь контекст, все равно нам хочется уповать на то, что здравый смысл вдруг восторжествует», — отметил он.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.