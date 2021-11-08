Одиннадцать человек подали иски с требованием признать незаконным отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться

Одиннадцать человек подали иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать незаконным отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться.

Истцы утверждают, что, согласно федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии главный врач региона может выносить постановления об отстранении от работы только в случае, если человек уже является носителем или может являться источником инфекционных заболеваний. В обращении подчёркивается, что единственный способ определить, подпадает ли сотрудник под эти определения — это тест на наличие болезни, и только по его результатам можно не допускать кого-либо до рабочего места. В документе отдельно отмечается, что у врачей нет оснований считать всех не привитых от коронавируса граждан источником распространения заболевания. Из этого следует, что отстранение от работы за отказ вакцинироваться — это нарушение конституционного права на труд.

Между тем, не сделавшим первую прививку от ковида или не переболевшим в течение полугода, уже с завтрашнего дня нельзя будет приходить на работу. Об этом ранее объявил президент республики Рустам Минниханов.

Принудительная вакцинация от коронавируса для сотрудников большинства сфер деятельности сейчас введена во всех российских регионах, кроме Ингушетии. Иски, аналогичному тому, который подали в Татарстане, за рассматривали уже в нескольких областях. Почти во всех случаях заявителям было отказано, и введённые правила признавались законными.

Аналогичные судебные разбирательства происходят и в других странах. Оспорить принудительную вакцинацию пытаются,например, власти одиннадцати американских Штатов.