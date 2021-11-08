Вакцинированные пользователи портала «Госуслуг» сегодня столкнулись с серьезным сбоем в работе сервиса

Проблемы были связаны со сроком действия QR-кода – он внезапно сократился до 6 месяцев.

В Минздраве объяснили, что в связи с техническими неполадками в работе портала «Госуслуг», срок действия сертификатов у пользователей был сокращен до 6 месяцев, а многие из них попросту не смогли зайти в личный кабинет на сайте, получая уведомление об ошибке. Хотя в Минцифре и заверили, что сервис уже функционирует в штатном режиме, некоторые пользователи до сих пор не могут обновить информацию. В министерстве объясняют, что работы пока полностью не завершены, но программисты обещают наладить систему в ближайшее время. Обещано, что цифровые коды будут действовать в течении года после. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Эху» сказал, что в Кремле не обсуждалась идея сокращения сроков действия QR-кодов.

Однако ранее в министерстве здравоохранения допускали, что срок действия QR-кодов может быть сокращён до полугода в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Минздрава о введении новой формы сертификата о вакцинации. Теперь на первой странице документа будет размещен цифровой код.