Нелегальные мигранты пытаются прорваться в Польшу с территории Белоруссии

Крупная группа выходцев из стран Ближнего Востока находится на границе между двумя республиками и, по данным Варшавы, уже совершили попытки сломать заграждения.

Крупная колонна мигрантов – ее численность, по разным оценкам, может достигать нескольких тысяч человек – двинулась к белорусско-польской границе этим утром. Изначально она шла в направлении контрольно-пропускного пункта, однако затем, как следует из появившихся в соцсетях видеозаписей, свернула в лес. Сейчас значительная часть нелегалов находится у ограждений, разделяющих Белоруссию и Польшу – они были возведены Варшавой недавно из-за разразившегося миграционного кризиса.

Люди, находящиеся с белорусской стороны границы, пытаются кусачками и лопатами, а также длинными бревнами сломать забор из колючей проволоки. Из некоторых видеозаписей следует, что позади них стоят силовики. Через ограждение дежурят польские военнослужащие – туда, по данным властей, стянуты 12 тысяч человек, в том числе группа противодействия терроризму. Периодически они применяют против нелегальных мигрантов вещество, похожее на слезоточивый газ. В Варшаве говорят, что предотвратили уже более 200 попыток прорыва границы.

Между тем сами мигранты благодарят Минск и жалуются на то, что Польша не открывает для них границу.

Как передает агентство РИА Новости, сейчас мигранты у границы с Польшей начали ставить палатки и жечь костры. Между тем белорусские власти ранее утверждали, что следят за обстановкой и пытаются не допустить провокаций. По их уверениям, в колонне есть женщины и дети, а сама группа никакой опасности не представляет.

На протяжении около полугода Польша, а также Латвия и Литва сообщали о резком росте числа попыток мигрантов – преимущественно из стран Ближнего Востока – пересечь границу со стороны Белоруссии. В сложившейся ситуации они винят официальный Минск, считая, что он пытается давить на Евросоюз. Белорусские власти, в свою очередь, отвергают претензии и считают ответственными за миграционный кризис Польшу и прибалтийские страны. При этом белорусский правитель Александр Лукашенко ранее грозил ослабить контроль за потоками мигрантов в ответ на санкции Евросоюза.

На фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши в Варшаве проходит заседание кризисного штаба с участием польского президента. В Литве, в свою очередь решили направить войска к району скопления мигрантов и не исключают введения в стране чрезвычайного положения.

Зам.министра иностранных дел Польши Петр Вавжик говорит, что ситуация на белорусско-польской границе спровоцирована белорусской стороной.

Ответственность за ситуацию на Александра Лукашенко возлагает и белорусский политолог Валерий Карбалевич.

В ситуацию оказались вовлечены не только Польша и Белоруссия, но и Литва, которая граничит с обоими государствами. Заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас возлагает всю ответственность за миграционный кризис на режим в Минске.

По мнению Адоменаса, каждое подобное обострение ведет к новым санкциям в отношении режима Лукашенко.

Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков полагает, что цель Лукашенко показать не гуманистический, а декларативный характер европейских ценностей.

Ремчуков обратил внимание на увеличение количества рейсов из Дамаска. Тегерана и других ближневосточных столиц на фоне общего сокращения полетов в другие страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что белорусская сторона старается удержать ситуацию с мигрантами на границе с ЕС под контролем.

