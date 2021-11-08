ТАСС: Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мать политика. Ранее его личный врач сказал, что консилиум принял решение о срочном переводе Саакашвили в гражданскую клинику. В тюрьме он держит голодовку.

Экс-президент тайно приехал в страну в конце сентября в преддверии муниципальных выборов. Вскоре его задержали и перевели в тюрьму. В Грузии Саакашвили – фигурант нескольких уголовных дел. Сам политик называет свое заключение незаконным и политически мотивированным.