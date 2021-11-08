Депутат Валерий Рашкин выразил готовность явиться к следователю из-за инцидента с лосем

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на письмо представителя КПРФ в адрес главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали, что Рашкина поймали с тушей убитого животного в машине. По утверждению самого депутата, он нашел ее, пока гулял в лесу.

Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту.