Региональным властям поручили выяснить причины нехватки врачей

Вице-премьер Татьяна Голикова также сказала, что они должны оценить эффективность программ по привлечению медицинских специалистов. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», в регионах решили последовать примеру Москвы, где на практику в поликлиники планируют привлекать студентов старших курсов медицинского университета имени Сеченова. В профсоюзе полагают, что это поможет восполнить дефицит рабочих рук, но на учебном процессе, вероятно, скажется негативно.