Z Архив новостей новости
5 3 6 274
17:04, 08 ноября 2021

Суд взыскал с МЧС в пользу родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» по 75 тысяч рублей

Компенсацию от министерства чрезвычайных ситуаций суд в Кемеровской области взыскал по гражданским искам к ведомству. Это одно из нескольких подобных решений по выплате денег близким тех, кто погиб в трагедии трехлетней давности.

Как ранее постановил суд, родственники погибших получат еще по одному миллиону рублей компенсации. Оглашать приговор обвиняемым начали еще в конце октября. Тогда сроки от 5 до 14 лет получили менеджеры и владелец «Зимней вишни», сотрудники обслуживавшей торговый центр компании и спасатели.

Всего пожар в кемеровском торговом центре унес 60 жизней. Большинство из жертв — дети, которые группой пришли посмотреть фильм в местном кинотеатре.

Фигурантами возбужденных после трагедии уголовных дел стали 15 человек. Потерпевшими признали почти 450.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 85 6 13176 01.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 75 6 9601 05.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 192 6 25031 06.11
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 77 6 11059 06:31
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 68 6 10415 03.11
Блоги

Обращение лауреаток Нобелевской премии к европейским институциям Даже неполные сведения дают понимание того, сколь огромен масштаб гуманитарной катастрофы, происходящей на границе Евросоюза: мы знаем, что к людям применяется процедура push-back, в связи с чем они обречены на голод…

5 76 6 13351 14:17
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 65 6 11595 03.11
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 70 6 13172 07.11
Блоги

+ Мигранты на белорусско-польской границе Мигранты на белорусско-польской границе Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что нелегальные мигранты начали попытки перехода границы. Пока пограничникам удается сдержать их, — отметил он…

5 72 6 13553 15:19
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 188 6 41161 03.11
Новости

СМИ: Около 650 чиновников за последние 10 лет получили субсидии на приобретение жилья как нуждающиеся Среди них министр просвещения Сергей Кравцов, зам.управделами президента Дмитрий Вербовой, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев…

5 24 6 5356
Блоги

Янис Урбанович депутат Сейма Латвии

Размышления о глобальном театре и гибридном полумире Мы с фактором иноагентов живем давно – Россия сейчас ускоренно догоняет, и как всегда западные идеи амортизирует и «рихтует» об «русскость». А русскость, она, штука известная: долго запрягают, но быстро едут…

5 22 6 5196 14:12
Блоги

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей Хофманитой у Вечного огня в Москве Предположительно, видео было снято еще в 2018 году…

5 40 6 9798 05.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 51 6 12820 06:20
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Двойные стандарты в системе скрепных координат Новое время требует новых инструментов пропаганды, и они есть, и они хороши, и они приводят меня в совершеннейший восторг. Это морализаторство и ханжество, принятые на вооружение каждого вшивого цензора…

5 121 6 31466 06:42
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Любая критика может оскорбить чувства власти всех уровней А уж критика с фактами и доказательствами попахивает откровенным экстремизмом. За это — несомненно тюрьма, и надолго. И только чувство здравого смысла осталось никем не замеченным…

5 177 6 51371 03.11

Популярное за неделю

Новости

В России с сегодняшнего дня вводится сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса Документ можно получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после второй прививки, следует из приказа Минздрава…

5 15 6 52883
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин ни разу свой лик не осквернил маской и задал России эту пофигистическую моду…

5 17 6 80091 03.11
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3556490
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ухнаагийн Хурэлсух, президент Монголии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 14 6 6261 01.11
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 110 6 191603 02.11
Интервью Особое мнение

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

На бандитов ходить с пистолетом опасно – их подстрелить могут. А сидеть и копаться, кто там попку сфотографировал – так это отлично. Это можно растянуть на месяцы и, кстати, звездочку получить за это…

5 47 6 73124 03.11
#слушать 35:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9318833
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5076429

Сегодня в эфире