Суд взыскал с МЧС в пользу родственников погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» по 75 тысяч рублей

Компенсацию от министерства чрезвычайных ситуаций суд в Кемеровской области взыскал по гражданским искам к ведомству. Это одно из нескольких подобных решений по выплате денег близким тех, кто погиб в трагедии трехлетней давности.

Как ранее постановил суд, родственники погибших получат еще по одному миллиону рублей компенсации. Оглашать приговор обвиняемым начали еще в конце октября. Тогда сроки от 5 до 14 лет получили менеджеры и владелец «Зимней вишни», сотрудники обслуживавшей торговый центр компании и спасатели.

Всего пожар в кемеровском торговом центре унес 60 жизней. Большинство из жертв — дети, которые группой пришли посмотреть фильм в местном кинотеатре.

Фигурантами возбужденных после трагедии уголовных дел стали 15 человек. Потерпевшими признали почти 450.