Президент Польши собирает срочное совещание из-за ситуации на белорусской границе

Бюро Национальной безопасности страны сообщает, что Анджей Дуда встречается с главой правительства, министрами и руководителями служб.

Ранее польские пограничники сообщили агентству РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в сторону зеленой границы. Комендатура «Пограничный страж» Польши предупредила, что всех нелегалов, которые смогут прорваться на территорию страны, вернут в Белоруссию.

Судя по видео, которые публикуют в соцсетях, мигранты смогли повалить часть забора, однако не спешат переходить границу, где их уже ожидают вооруженные отряды.