Совет попечителей МХАТ имени Горького прекращает отношения с театром после смены руководства

Они строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель Эдуард Бояков, — сообщается на сайте Фонда «Институт культурной политики», на базе которого и был создан совет. По подсчетам Фонда, в прошлом сезоне на создание и продвижение новых постановок театра было привлечено порядка 150 миллионов рублей.

В конце октября МХАТ имени Горького возглавил Владимир Кехман. Он анонсировал сокращение нетворческих сотрудников театра. После назначения нового директора Бояков покинул МХАТ.